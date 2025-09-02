বেনাপোলে স্পিডবেকারে রং করেছে বেনাপোল পৌর ছাত্রদল

সাম্য ও মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বেনাপোল পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে রাত্রিকালীন যাত্রায় সড়ক দূর্ঘটনা রোধে সহায়ক রাস্তার স্পিড ব্রেকার রং করা হয়েছে।
শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে বেনাপোল কাস্টমস হাউজের সামনে ঢাকা-কলকাতা রোডে এ কাজ করা হয়।
বেনাপোল পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব ইশতিয়াক আহমেদ নেতৃত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন- বেনাপোল পৌর ছাত্রদল নেতা ও ৭ নং ওয়ার্ড ছাত্রলের সিনিয়র সহ সভাপতি শাহারিয়ার রহমান, ৯ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি মিরাজ হোসেন ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আবির রহমান, বেনাপোল পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাগর ইসলাম, ১ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ২ সাদী আফতাব।
আরও উপস্থিত ছিলেন- বেনাপোল পৌর ছাত্রদল নেতা ইয়াসির আরাফাত, এফএস হৃদয়, হাসান কবির কানন, নাজমুল হাসান, জুবায়ের হোসেন সিমান্ত, নাজমুল হাসান জয় সহ বেনাপোল পৌর ছাত্রদলের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
