জামায়াতকে 'ঝামেলার মূল' আখ্যা দিলেন বিএনপি নেতা মীর সরফত আলী সপু

জামায়াতকে ‘ঝামেলার মূল’ আখ্যা দিয়ে সপুর কঠোর সমালোচনা ইসলামের নামে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ, এরশাদ ও আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেওয়ার অতীত টেনে আনলেন বিএনপি নেতা মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ শেষে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু। তিনি জামায়াতকে সরাসরি 'ঝামেলার মূল' আখ্যায়িত করে দাবি করেন, দলটি বাংলাদেশের ইসলামের জন্য কখনোই কোনো গঠনমূলক অবদান রাখেনি।
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫, বেলা ১১টার দিকে শ্রীনগর উপজেলার কোলাপাড়া বাজারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মীর সরফত আলী সপু জামায়াতের অতীত রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
তিনি বলেন, জামায়াত একসময় স্বৈরাচার এরশাদকে ক্ষমতা ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল। শুধু তাই নয়, "এই জামায়াতই ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিটিং করে বিএনপির বিরুদ্ধে মিছিল করেছে।" সপু আরও অভিযোগ করেন, দলটি "এখন আবার বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে চাপে ফেলে নির্বাচন পেছাতে চায়।"
বিএনপির এই নেতা জোর দিয়ে বলেন, তাঁর দল বিএনপি জনগণের পক্ষে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করছে। অন্যদিকে জামায়াত সবসময়ই নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য "ইসলামের নাম ব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।"
এসময় উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতাকর্মী, যার মধ্যে জেলা বিএনপির সদস্য আওলাদ হোসেন উজ্জ্বল ও জসিম মোল্লা, শ্রীনগর উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক আলভিনা রফিক, সদস্য সচিব কামরুন্নাহার চৌধুরী অনু, জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রিন্স নাদিম ও মাসুদ রানা, এবং জেলা নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহামুদ হাসান ফাহাদ প্রমুখ।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন