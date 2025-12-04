নওগাঁয় A-EMPOWER প্রকল্পের উদ্যোগে দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত

নওগাঁয় A-EMPOWER প্রকল্পের উদ্যোগে দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) নওগাঁ জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে ডাসকো ফাউন্ডেশনের A-EMPOWER প্রকল্পের উদ্যোগে জার্মান ডক্টর্স-এর আর্থিক সহায়তায় এক আনন্দময় ও অনারম্বর পরিবেশে চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা হয়।
দিনব্যাপি এ আয়োজনে কিশোর-কিশোরীদের পাশাপাশি শিক্ষক, অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি, মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শক, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কমিউনিটি ভলান্টিয়ারসহ আরো অনেকে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষনীয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনি উপভোগ করেন।
উক্ত চলচ্চিত্র উৎসবে বক্তব্য প্রদান করেন মোঃ আব্দুর রহমান প্রামানিক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা, নওগাঁ সদর, নওগাঁ ।
তিনি বলেন, “চিত্রভিত্তিক শিক্ষা মানুষের মনে অধিক স্থায়ী প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, চলচ্চিত্র উৎসব–২০২৫ এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা, জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষতিকর প্রভাব এবং গ্রিনহাউস গ্যাস কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়—এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তিনি এ-এমপাওয়ার প্রকল্পকে আন্তরিক সাধুবাদ জানান।”
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন গোলাম মোঃ আযম, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, নওগাঁ।
তিনি বলেন, “নওগাঁ জেলার অন্যান্য স্কুলগুলোতেও এই চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করার জন্য এ-এমপাওয়ার প্রকল্প, ডাসকো ফাউন্ডেশনকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।” চমৎকার এই আয়োজনের জন্য তিনি ডাসকো ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
উল্লেখ্য, ডাসকো ফাউন্ডেশনের A-EMPOWER প্রকল্প ২০২৪ সাল থেকে কিশোর-কিশোরীদের যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য, তাদের ক্ষমতায়ন, মানসিক স্বাস্থ্য ও জীবিকা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন