নওগাঁর নিয়ামতপুরে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন ভূমিমন্ত্রী

নওগাঁর নিয়ামতপুরে খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন ভূমিমন্ত্রী

নওগাঁর নিয়ামতপুরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার(১৬ মার্চ)বেলা ১১টার দিকে উপজেলার শ্রীমন্তপুর ইউনিয়নের দরগাপাড়ার খালে এই খনন কাজের উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিনু। সোমবার বেলা ১১ টার সময় নিয়ামতপুরের দরগাপাড়ার খালে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে এই খনন কাজের সূচনা করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমিমন্ত্রী বলেন, কৃষকের মুখে হাসি ফোটাতে এবং সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতে এই খাল খনন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এসময় মন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ-১ আসনের সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান,নওগাঁ- ৩ আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হদা বাবলু, নওগাঁ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ইকরামুল বারী টিপু এবং নওগাঁ-৫ আসনের সংসদ সদস্য জাহিদুল ইসলাম ধলু। খালটি পুনঃখননের ফলে এলাকার শত শত একর জমি চাষাবাদের আওতায় আসবে বলে আশা করছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাধারণ জনগণ ও সুবিধাভোগী কৃষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

