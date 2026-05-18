গোমস্তাপুরে জেলা প্রশাসকের মতবিনিময়

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে স্থানীয়দের সাথে মতবিনিময় করেছেন জেলা প্রশাসক আবু ছালেহ মোঃ মুসা জঙ্গী।
শনিবার (২৩ মে) দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাকির মুন্সী।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ড. মিজানুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভুমি) উম্মে সালমা রুমা, জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার আজমাইন মাহতাব, গোমস্তাপুর থানার ওসি নুরে আলম, বিএনপি নেতা আশরাফুল ইসলাম, জামায়াত নেতা তরিকুল ইসলাম বকুল, সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মীসহ অন্যরা।
