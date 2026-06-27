বেনাপোল পৌর মেয়র পদে আলোচনায় ইমদাদুল হক ইমদা

আশরাফুল ইসলাম যশোর জেলা প্রতিনিধি:আসন্ন বেনাপোল পৌরসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে ক্রমেই বাড়ছে আলোচনা। সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে চলছে নানা হিসাব-নিকাশ, মতবিনিময় ও জনসংযোগ।
এই প্রেক্ষাপটে যশোর জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং শার্শা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব ইমদাদুল হক ইমদাকে ঘিরে স্থানীয় রাজনীতি ও তৃণমূলের একটি অংশে ইতিবাচক আলোচনা রয়েছে বলে দাবি করেছেন তার সমর্থকরা।
স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ভাষ্য, দীর্ঘদিন ধরে দলীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগে সম্পৃক্ত থাকার কারণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন ইমদাদুল হক ইমদা।
ব্যক্তিগত উদ্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার কারণে তিনি অনেকের কাছে পরিচিত মুখে পরিণত হয়েছেন।
পৌরসভার বিভিন্ন এলাকার কয়েকজন ভোটারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা এমন একজন জনপ্রতিনিধি প্রত্যাশা করেন, যিনি নির্বাচনের সময় নয়, সারা বছর মানুষের পাশে থাকবেন এবং নাগরিক সমস্যার কার্যকর সমাধানে আন্তরিক ভূমিকা পালন করবেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, ইমদাদুল হক ইমদা সেই প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হতে পারেন।
তৃণমূল বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী বলেন, দলীয় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে ইমদাদুল হক ইমদার সক্রিয়তা এবং কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ তাকে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থানে নিয়ে এসেছে। তাদের দাবি, দল থেকে মনোনয়ন পেলে তিনি নির্বাচনে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।
অন্যদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের মতে,বেনাপোলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় পৌর নেতৃত্বে এমন একজন প্রতিনিধি প্রয়োজন, যিনি ব্যবসায়ী সমাজ, নাগরিক সেবা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারবেন। তাদের ভাষ্য, এ ধরনের নেতৃত্বের প্রত্যাশা থেকেই তারা বিভিন্ন সম্ভাব্য প্রার্থীকে মূল্যায়ন করছেন।
বেনাপোল পৌর বিএনপি সহ-সভাপতি মো: শাহাবুদ্দিন বলেন, নির্বাচনের আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের সুযোগও উড়িয়ে দেওয়া যায়না। ভোটারদের চূড়ান্ত মতামতই নির্ধারণ করবে বেনাপোল পৌরসভার আগামী নেতৃত্ব।
বেনাপোল পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেরুল্লাহ বলেন, বেনাপোলের উন্নয়ন, নাগরিক সুবিধার সম্প্রসারণ, পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পরিবেশ এবং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাসই সবচেয়ে বড় শক্তি।"
এ বিষয়ে ইমদাদুল হক ইমদা বলেন, "রাজনীতি আমার কাছে ক্ষমতার নয়, মানুষের সেবার একটি মাধ্যম। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। দল ও জনগণ যদি আমার ওপর আস্থা রাখেন এবং দায়িত্ব অর্পণ করেন, তাহলে একটি আধুনিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও নাগরিকবান্ধব পৌরসভা গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করব।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে, সম্ভাব্য প্রার্থীদের জনসংযোগ, দলীয় সিদ্ধান্ত, নির্বাচনী কৌশল এবং ভোটারদের চূড়ান্ত মতামতই নির্ধারণ করবে বেনাপোল পৌরসভার আগামী নেতৃত্ব। তাই নির্বাচনের আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের সুযোগও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
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