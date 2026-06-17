রাজশাহী

নওগাঁয় চীনা পর্যটককে হেনস্তা, টিকটকার গ্রেপ্তার

নওগাঁয় চীনা পর্যটককে হেনস্তা, টিকটকার গ্রেপ্তার

নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে চীনা পর্যটককে হেনস্তা করে ভিডিও ধারণের অভিযোগে এক যুবককে আটক করেছে ট্যুরিস্ট পুলিশ।

সোমবার দুপুরে আব্দুল মাবুত নামের এক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে আটক করা হয়। আব্দুল মাবুত জয়পুরহাটের চণ্ডিপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে, যিনি ‘হিরো নানা’ নামে পরিচিত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ৩০ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, আব্দুল মাবুত ওই বিদেশি পর্যটককে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন আপত্তিকর মন্তব্য করছেন। ভিডিওতে পর্যটককে নিয়ে অশালীন শব্দ ব্যবহার করতে শোনা যায়। এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর নেটিজেনদের মাঝে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়।

ট্যুরিস্ট পুলিশ জানায়, চীনা পর্যটককে হেনস্তার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাবুতকে আটক করা হয়। প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে বদলগাছী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কাস্টডিয়ান মোহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন, “এই ঘটনায় বৌদ্ধবিহারের সুনাম নষ্ট হয়েছে।” বদলগাছী থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম জানান, চীনা পর্যটককে হেনস্তার ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

গোমস্তাপুরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে বিনামূল্যে সাইকেল, সেলাই মেশিন ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদা...

গোমস্তাপুরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে ব...

  • রাজশাহী
  • 9 hours ago
রহনপুর রেলস্টেশন পরিদর্শনে রেলসচিব

রহনপুর রেলস্টেশন পরিদর্শনে রেলসচিব

  • রাজশাহী
  • 1 day ago
নওগাঁর আত্রাই জাতীয় ফল মেলা-২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন

নওগাঁর আত্রাই জাতীয় ফল মেলা-২০২৬ এর শুভ...

  • রাজশাহী
  • 3 days ago
রাজশাহীতে A-EMPOWER প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

রাজশাহীতে A-EMPOWER প্রকল্পের স্টিয়ারিং...

  • রাজশাহী
  • 5 days ago
গোমস্তাপুরের রোকনপুর সীমান্তে নারীকে পুশ-ইনের চেষ্টা।। পুশইনে সহায়তার অভিযোগে ৭ বাংলাদেশী...

গোমস্তাপুরের রোকনপুর সীমান্তে নারীকে পুশ...

  • রাজশাহী
  • 6 days ago
নওগাঁর মান্দায় ১৮০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

নওগাঁর মান্দায় ১৮০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যা...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নওগাঁর মান্দায় ৪০০ লিটার চোলাই মদ ও বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম উদ্ধার, দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তা...

নওগাঁর মান্দায় ৪০০ লিটার চোলাই মদ ও বিপু...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
বেনাপোল স্থলবন্দর শ্রমিকদের ডাকা কর্মবিরতি ১ মাসের জন্য স্থগিত

বেনাপোল স্থলবন্দর শ্রমিকদের ডাকা কর্মবির...

  • খুলনা
  • 6 days ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT