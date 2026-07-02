শার্শা নবাগত ওসিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালেন বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক পরাগ

আশরাফুল ইসলাম যশোর জেলা প্রতিনিধি:
যশোরে শার্শা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শামিনুল হককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়েছে শার্শা উপজেলা বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক।
গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শার্শা থানায় নবাগত ওসির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান শার্শা উপজেলা বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শরিফুজ্জামান পরাগ।
এই সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক আব্দুর জুবায়ের শাওন, যশোর জেলা ছাত্রদলের সদস্য ওহিদ, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সি:যুগ্ন আহবায়ক লিমন,যুগ্ন আহবায়ক শান্ত,ওহাব, যুবদল নেতা রাসেল,ছাত্রদল নেতা রাসেল,সনি সহ প্রমুখ।
নবাগত ওসিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উপজেলা বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্ব শরিফুজ্জামান পরাগ বলেন,“আমরা আশাবাদী, শার্শা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নবাগত ওসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। আমরা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এলাকার শান্তি ও উন্নয়নে কাজ করতে প্রস্তুত।
ওসি শামিনুল হক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “আপনাদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা কাজের উৎসাহ বাড়ায়। আমি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাব।”
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