রাজশাহী

গোমস্তাপুরে দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গোমস্তাপুরে দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয় রাজশাহী ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, গোমস্তাপুর এর আয়োজনে দুর্নীতি বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ জুন) সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে “অভাব নয়–সীমাহীন লোভই দুর্নীতির প্রধান কারণ" এ বিষয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন রহনপুর রাবেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও আলিনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় রহনপুর রাবেয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয় রহনপুর রাবেয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের দলনেতা আফিফা ইয়াসমিন।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি আতিকুল ইসলাম আজম এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) জাকির মুন্সী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সহকারি কমিশনার (ভূমি) উম্মে সালমা রুমা ও কোট পরিদর্শক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয় রাজশাহী জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দপ্তর প্রধানগণ, উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ, সুধীজন, স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ।

বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রহনপুর পূণর্ভবা মহনন্দা আইডিয়াল কলেজের সহকারী অধ্যাপক সাদিকুল ইসলাম, খড়কাডাঙ্গা আলিম মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক নুরুজ্জামান বাবু ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আসমা খাতুন। এই অনুষ্ঠানে মডারেটর হিসেবে ছিলেন উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার জাহান সুমন। আলোচনা শেষে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

নওগাঁয় চীনা পর্যটককে হেনস্তা, টিকটকার গ্রেপ্তার

নওগাঁয় চীনা পর্যটককে হেনস্তা, টিকটকার গ্...

  • রাজশাহী
  • 1 day ago
গোমস্তাপুরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে বিনামূল্যে সাইকেল, সেলাই মেশিন ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদা...

গোমস্তাপুরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে ব...

  • রাজশাহী
  • 1 day ago
রহনপুর রেলস্টেশন পরিদর্শনে রেলসচিব

রহনপুর রেলস্টেশন পরিদর্শনে রেলসচিব

  • রাজশাহী
  • 3 days ago
নওগাঁর আত্রাই জাতীয় ফল মেলা-২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন

নওগাঁর আত্রাই জাতীয় ফল মেলা-২০২৬ এর শুভ...

  • রাজশাহী
  • 5 days ago
রাজশাহীতে A-EMPOWER প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

রাজশাহীতে A-EMPOWER প্রকল্পের স্টিয়ারিং...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
গোমস্তাপুরের রোকনপুর সীমান্তে নারীকে পুশ-ইনের চেষ্টা।। পুশইনে সহায়তার অভিযোগে ৭ বাংলাদেশী...

গোমস্তাপুরের রোকনপুর সীমান্তে নারীকে পুশ...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নওগাঁর মান্দায় ১৮০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

নওগাঁর মান্দায় ১৮০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যা...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নওগাঁর মান্দায় ৪০০ লিটার চোলাই মদ ও বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম উদ্ধার, দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তা...

নওগাঁর মান্দায় ৪০০ লিটার চোলাই মদ ও বিপু...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT