বেনাপোল স্থলবন্দরে অধিকাল ভাতা পুনরায় চালুর দাবিতে কর্মবিরতি

আশরাফুল ইসলাম যশোর জেলা প্রতিনিধি:
বেনাপোল স্থলবন্দরে কর্মরত কর্মচারীরা সরকার নির্ধারিত অফিস সময়ের পর অতিরিক্ত কাজের জন্য বন্ধ থাকা অধিকাল ভাতা পুনরায় চালুর দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন।
মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বেনাপোল স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল এলাকায় এ কর্মবিরতি পালন করা হয়।
জানা যায়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রবিধি-৩ শাখা কর্তৃক গত ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বন্দরসমূহের কর্মচারীদের অধিকাল ভাতা প্রদানে অসম্মতি জানানো হয়। এর পর থেকেই বেনাপোল স্থলবন্দরে কর্মরত কর্মচারীদের অধিকাল ভাতা বন্ধ রয়েছে।
কর্মচারীরা জানান, অধিকাল ভাতা বন্ধ থাকায় তারা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। বিষয়টি সমাধানের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বরাবর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা হলেও এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
তারা আরও জানান, দাবি আদায় না হলে আগামী ২০ মে বিকেল ৫টা এবং ২১ মে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পুনরায় কর্মবিরতি পালন করা হবে বলে জানান কর্মবিরতিতে অংশ নেয়া বন্দর কর্মচারীরা।
এ সময় তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্থলবন্দরের চেয়ারম্যান মানজারুল মান্নান এক মাসে মধ্যে দাবি পুরন করা হবে বলে তিনি জানান
