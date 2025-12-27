নওগাঁর ছয়টি আসনে মনোনয়পত্র জমা ৪১

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে নওগাঁর ছয়টি আসনে ৪১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নওগাঁ জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বরেন্দ্রকণ্ঠকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন ছিল আজ সোমবার। মনোনয় জমাদানকারী ৪১ জন প্রার্থীর মধ্যে বিএনপির সাতজন নেতা দল মনোনীত প্রার্থীর বিপরীতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
তাঁরা হলেন,
নওগাঁ-১ আসনে নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. ছালেক চৌধুরী, নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম ও যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য মাহমুদুস সালেহীন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।
নওগাঁ-৩ আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বিএনপির সাবেক তিনবারের সংসদ সদস্য ও সাবেক ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকীর ছেলে পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী,
নওগাঁ-৪ আসনে মান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আক্কাস আলী,
নওগাঁ-৫ আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সমবায়বিষয়ক সম্পাদক নজমুল হক সনি ও
নওগাঁ-৬ আসনে সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও সাবেক বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য আলমগীর কবির মনোনয় জমা দিয়েছেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নওগাঁর ছয়টি আসনে মোট ৫৩টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ হয়েছিল। এর মধ্যে জমা পড়েছে ৪১টি।
এর মধ্যে নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহার) আসনে আটজন, নওগাঁ-২ (পত্নীতলা ও ধামইরহাট) আসনে ছয়জন, নওগাঁ-৩ (মহাদেবপুর ও বদলগাছী) আসনে আটজন, নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে সাতজন, নওগাঁ-৫ (নওগাঁ সদর) আসনে সাতজন এবং নওগাঁ-৬ (রাণীনগর ও আত্রাই) আসনে পাঁচজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নওগাঁ-১ আসনে মনোনয়নপত্র জমাদানকারী প্রার্থীরা হলেন, বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আকবর আলী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আব্দুল হক শাহ চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন নিয়ামতপু উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. ছালেক চৌধুরী, নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য মাহমুদুস সালেহীন ও সোহরাব হোসেন।
নওগাঁ-২ আসনে ছয়জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁরা হলেন, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষিবিষয়ক সম্পাদক সাসুজ্জোহা খান, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী দেলওয়ার হোসেন, জাতীয় পার্টির প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের প্রার্থী হুমায়ুন কবীর চৌধুরী ও এবি পার্টির মতিবুল ইসলাম।
নওগাঁ-৩ আসনের মনোনয়ন জমাদানকারী আটজন প্রার্থী হলেন, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বদলগাছী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও জাতীয়বাদী কৃষক দল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ফজলে হুদা বাবুল, জামায়াতের প্রার্থী মাহফুজুর রহমান, জাতীয় পার্টির প্রার্থী মাসুদ রানা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী নাসির বিন আসগর, বিএনএফের প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাসদের প্রার্থী কালিপদ সরকার ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন সাবেক ডেপুটি স্পিকার ও বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম আখতার হামিদ সিদ্দিকীর ছেলে পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী সাদ্দাম হোসেন।
নওগাঁ-৪ আসন সাতজন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাঁরা হলেন, বিএনপির প্রার্থী মান্দা উপজেলা বিএনপির সদস্য ইকরামুল বারী টিপু, জামায়াতের প্রার্থী নওগাঁ জেলা জামায়াতের আমির খন্দকার আব্দুর রাকিব, সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ডা. এস এম ফজলুর রহমান, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আলতাফ হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সোহরাব হোসাইন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন মান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আক্কাস আলী ও মান্দা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আরফানা আহমেদ ফেন্সি।
নওগাঁ-৫ আসন মনোনয়ন জমাদানকারী প্রার্থীরা হলেন, বিএনপির প্রার্থী নওগাঁ জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আ স ম সায়েম, জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আব্দুর রহমান, সিপিবির শফিকুল ইসলাম ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সমবায়বিষয়ক সম্পাদক নজমুল হক সনি।
নওগাঁ-৬ আসন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, বিএনপির প্রার্থী আত্রাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ রেজাউল ইসলাম রেজু, জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী খবিরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির রতন মোল্লা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন চারদলীয় জোট সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপি দলীয় সাবেক তিনবারের সংসদ সদস্য আলমগীর কবির।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তফসিল অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ৩০ ডিসেম্বর থেকে আগামী ৪ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের তারিখ ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি ১০ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ২০ জানুয়ারি আর প্রতীক বরাদ্দ ২১ জানুয়ারি।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
