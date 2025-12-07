আলহাজ্ব নবীউল্লাহ নবীর পক্ষে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা ও গণসংযোগ

ঢাকা-৫ আসনে (ডেমরা-যাত্রাবাড়ী) আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর অন্যতম শক্তিশালী প্রার্থী, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব নবীউল্লাহ নবী-এর পক্ষে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা ও গণসংযোগ শুরু হয়েছে।
ঢাকা-৫ আসনে পরিবর্তনের অঙ্গীকার: আলহাজ্ব নবীউল্লাহ নবীর পক্ষে গণজোয়ার।
ঢাকা ৫ আলহাজ্ব নবিউল্লা নবীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা ও গণসংযোগে বক্তব্য রাখেন মাসুদ রানা ভাই তিন বলেন:- আপনারা হয়তো বা জানেন এই দীর্ঘ ১৭ বছর পরে ভোট দেওয়ার একটি সুযোগ হয়েছে, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এমন একটি অবস্থায় তৈরি করেছিল যে সাধারণ জনগণ ভোট দেয় ভুলে গিয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেটা আমরা বুঝতে পারছি মানুষের ভিতর যে উচ্ছ্বাস, আরো বড় উচ্ছ্বাস যে ২৫ তারিখ দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান বাংলাদেশ আসছেন। এই যে একটা আনন্দ সবার ভিতর প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে এটা আসলে আমাদেরকে গর্বিত করে। কারণ দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমানের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা তার প্রতি মানুষের যে টান এটা বুঝা যাচ্ছে ।তার দেশে আসার খবর সবাই শোনার পরে বর্তমানে ঢাকা পাঁচ আসনে ভোটার যারা আছে তারা সবাই আলহাজ্ব নবী উল্লাহ নবীকে চায় কারণ তিনি দুর্দিনের লোক আপনারা হয়তো জানেন গত নির্বাচনে মাত্র উনি দুই ঘন্টায় প্রায় 78 হাজার ভোট পেয়েছেন কিন্তু এই স্বৈরাচার সরকার যখন ছিল তাকে জোরপূর্বক ভাবে নির্বাচিত করে নাই। আরেকটি বিষয়ে সাধারণ জনগণ সে নেতাকেই চায় যে নেতা সাধারণ জনগণের পাশে থাকে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন দুর্যোগের সময় আলহাজ্ব নবী উল্লাহ নবী সাহেব তিনি কিন্তু ঘরে বসে থাকেননি তিনি কিন্তু যেমন কর্মীদের পাশে ছিলেন ঠিক তেমন সাধারণ জনগণের পাশেও ছিলেন। সাধারণ জনগণের পাশে থেকে যে সাধারণ জনগণের জনদুর্ভোগ গুলো ছিল তিনি তা নিজের তরফ থেকে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন যাতে জনগণ ভালো থাকে। কয়েকটি উদাহরণের ভিতর একটি উদাহরণ হচ্ছিল যেমন করোনা কালীন সময়ে ঢাকা ৫ আসনে উনি যে প্রাণ দিয়েছিলেন সেটা নজির বিহীন। সে সময় অনেক বড় বড় নেতা ছিল যারা কিন্তু ঘর থেকে বের হয়নি। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী ছিল যারা সাধারণ করোনার ভয়ে ঘর থেকে বের হয়নি এবং সাধারণ জনগণের কাছে দেখাও করেনি এবং কি খোঁজ খবরও নেয়নি। কিন্তু আলহাজ্ব নবী উল্লাহ নবী সাহেব উনি জীবন বাজি রেখে নিজে সাধারণ জনগণের কাছে প্রাণ নিয়ে যান। আপনারা এটাও জানেন যে ওই সময় তিনি কোরানোর সময় জনগণের সেবা করতে গিয়ে তিনি নিজেও করোনা আক্রান্ত হয় তার নিজের জীবন বাজি রেখে তিনি সাহায্য সহযোগিতা করে গিয়েছেন সাধারণ জনগণকে। এই এই করোনাতে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৭ দিন আই সি ইউ তে ছিলেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং সবার দোয়ায় আমরা তাকে আবার আমাদের মাঝে ফিরে পেয়েছি। এবং বর্তমান মানুষের ভিতরে যে উচ্ছ্বাস চাওয়া পাওয়া তা তো আমাদের প্রার্থীর কাছ থেকে। বর্তমানে একটি কথা বলতে পারি ঢাকা পাঁচ আসনের মাটি আল্লাহ নবীউল্লাহ নবী সাহেবের ঘাঁটি। এবং আমাদের ঢাকা পাঁচ আসনের যত জন ভোটার আছে আপনি যদি তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখেন বা তাদের কাছে জানতে চান তারা অবশ্যই দেখবেন যে বেশিরভাগ মানুষ সাধারণ জনগণ তারা কিন্তু আলহাজ্ব নবী উল্লাহ নবীকেই চান। সবার ভিতরে একটাই উচ্ছ্বাস ধানের শীষে ভোট দেওয়া কারণ গণতন্ত্রের মার্কা ধানের শীষ মার্কা। জনগণ ভোট দেওয়ার জন্য আপ্রাণ হয়ে আছে এবং আমরা যেখানেই যাচ্ছি আমাদেরকে জনগণ বরণ করে নিচ্ছে। আলহাজ্ব নবীউল্লা নবী ঢাকা ৫ আসনের সাধারণ জনগণের বন্ধু। নির্বাচন বানচাল সম্পর্কে তিনি বলেন:-কিছু কুচক্রিক মহল তারা কখনোই চায় না যে নির্বাচন হোক এবং তারা চাচ্ছেও না যে যাতে নির্বাচন হয় নির্বাচনের মাঠ বানচালের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বুঝাচ্ছি যাতে তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে না পড়ে সিদ্ধান্তহীনতায় না ভুগে এবং আমরা যদি এসব কুচক্রীক মহলকে হাতেনাতে পায় তাহলে তাদের এক বিন্দু ছাড় দিব না। আমরা ভোটের পক্ষে আমরা সাধারণ জনগণের পক্ষে। আমরা আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আছি এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেন ফ্যাসিস্ট কেউ আর কোন প্রপাগান্ডা ছড়াতে না পারে সেদিকেও আমরা সতর্ক আছি।
