রাজনীতি

মান্দায় জামায়াতের এমপি পদপ্রার্থী খন্দকার আব্দুর রাকিবের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা

নওগাঁর মান্দায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এমপি পদপ্রার্থী খন্দকার আব্দুর রাকিবের সাথে ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬ টায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মান্দা উপজেলা মিলনায়তন কক্ষে এ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নওগাঁ জেলা শাখার আমীর এবং আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমপি পদপ্রার্থী খন্দকার আব্দুর রাকিব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নওগাঁ জেলা কর্ম পরিষদ সদস্য এবং আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামায়াত মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী মাওলানা মোস্তফা আল আমিন,উপজেলা আমীর মাওলানা আমিনুল ইসলাম, সেক্রেটারি মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, সহকারী সেক্রেটারি মো. ইলিয়াস খান, সহকারী সেক্রেটারি মো. রফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মো. আব্দুর রাকিব, যুব বিভাগ সভাপতি জনাব মো. আব্দুল মালেক, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সভাপতি মাহবুব মিঠু, বায়তুলমাল সম্পাদক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, অফিস সম্পাদক হাফেজ আইনাল হক, মান্দা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ডা: তোফাজ্জল হোসেন, ওলামা সভাপতি মাওলানা মো. আব্দুল কাইয়ুম প্রমূখ।
উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মান্দা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম, আমার দেশ প্রতিনিধি ও মান্দা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মাসুদ রানা,উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি বুলবুল আহমেদ,বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ইউনিয়ন মান্দা শাখার সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করিম সবুজ, প্রেস ক্লাব মান্দার সভাপতি মো. আব্দুর রহিম, আইডিয়াল প্রেস ক্লাবের সভাপতি রেজাউল ইসলাম, মান্দা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী,উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান তুহিন, প্রেস ক্লাব মান্দার সাধারণ সম্পাদক ও এনটিভি অনলাইনে প্রতিনিধি সুলতান মাহমুদ, আরটিভি ও কালবেলার প্রতিনিধি রইছ উদ্দিন,এশিয়ান টিভির মান্দা প্রতিনিধি রায়হান আলী, আপেল মাহমুদ,নয়া দিগন্তের সামিউল ইসলাম রকি,দৈনিক ইনকিলাবের আরিফুজ্জামান, মিজানুর রহমান, পলাশ, উৎপল, মতিন,দেশ টিভির কাজী কামাল,আরটিভি জেলা প্রতিনিধি আরিফুল হক সোহাগ প্রমূখ।
প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, সাংবাদিকগণ জাতির জাগ্রত বিবেক। সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে তিনি সকলকে আহবান জানান। তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে সাংবাদিকদের উন্নয়নে কাজ করা হবে। তিনি সকলকে মান্দা তথা নওগাঁর উন্নয়নে সকলকে ঐক্যভাবে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।'

