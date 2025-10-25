রাজনীতি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন: নওগাঁর ৬টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নওগাঁর ছয়টি আসনে মধ্যে পাঁচটি আসনের বিএনপির প্রার্থীদের প্রাথমিক নামের তালিকা ঘোষণা করেছে দলটি।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তালিকা প্রকাশ করেন। প্রাথমিক মনোনীত প্রার্থীরা হলেন: নওগাঁ-১ (সাপাহার-পোরশা-নিয়ামতপুর) আসনে মোস্তাফিজুর রহমান, নওগাঁ-২ (পত্নীতলা-ধামইরহাট) সামসুজ্জোহা খান, নওগাঁ-৩ (মহাদেবপুর-বদলগাছী) ফজলে হুদা বাবুল, নওগাঁ-৪ (মান্দা) একরামুল বারী টিপু, নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রানীনগর) আসনে রেজাউল ইসলাম (রেজু)।

তবে নওগাঁ-৫ (সদর) আসনে প্রার্থী নাম ঘোষণা করা হয়নি।

এবষিয়ে নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক (নান্নু) বলেন- দলের নেতা তারেক রহমান যোগ্য নেতাদেরই মনোনীত করেছেন। আশা করছি সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলে একসঙ্গে কাজ করা হবে। এই সবগুলো আসনই বিপুল ভোটে ধানের শিষ প্রতিক বিজয়ী হবে। আর নওগাঁ-৫ সদর আসনে হোল্ড করে রাখার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা দলের প্রধান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জানেন। তিনি যেটা ভালো মনে করবেন সেটাই করবেন।

নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিক (নান্নু) বলেন, জেলার ৬টি আসনের মধ্যে দলের মহাসচিব পাঁচটি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছেন। নওগাঁ-৫ (সদর) আসন প্রার্থী ঘোষণা স্থগিত রেখেছেন। হয়তো খুব দ্রুতই এ আসনেও প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।

তিনি আরও বলেন- দলের এ সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দিত। দলের নেতা তারেক রহমান যোগ্য নেতাদেরই মনোনীত করেছেন। একসময় নওগাঁর ৬টি আসনই বিএনপির ঘাঁটি ছিলো। এখন সকল ভেদাভেদ ভুলে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সকলেই একসঙ্গে কাজ করে সবগুলো আসনই বিপুল ভোটে ধানের শীষে বিজয়ী হয়ে, দলের চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উপহার দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, নওগাঁর ১১টি উপজেলা নিয়ে ৬টি সংসদীয় আসন।

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

