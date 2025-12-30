সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোহারে মোনাজাত

তিন বারের সফল প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত ও পরকালীন শান্তি কামনায় ঢাকার দোহারে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বাদ আছর উপজেলার ৩ নং রাইপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয়ে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে রাইপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ছাড়াও স্থানীয় তৌহিদী জনতা অংশ নেন। দোয়া মাহফিলের আগে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার দেশের প্রতি অসামান্য অবদান এবং তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি চারণ করেন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র রক্ষা এবং মানুষের অধিকার আদায়ে বেগম খালেদা জিয়া আজীবন আপসহীন লড়াই করে গেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় স্থানীয় দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষ অত্যন্ত শোকাতুর হৃদয়ে মোনাজাতে শামিল হয়েছেন। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ৩ নং রাইপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমির শিকদার, সাধারণ সম্পাদক মুকুল তালুকদার, রাইপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি লুনা ভূঁইয়া এবং ঢাকা জেলা যুবদলের সাবেক সদস্য রানা তালুকদার।
এ ছাড়াও স্থানীয় বিএনপি নেতা জামাল উদ্দীন, হালিম, পলাশ দেওয়ান, নাছির ও মাসুদসহ যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
