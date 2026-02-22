রাজশাহী

নওগাঁর মান্দায় পরকীয়ায় জড়িত সন্দেহে এক গৃহবধূ ও কলেজছাত্রকে আটক

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পরকীয়ায় জড়িত সন্দেহে এক গৃহবধূ ও এক কলেজছাত্রকে ‘অপ্রীতিকর অবস্থায়’ আটক করে রশিতে বেঁধে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের ভোলাম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আটককৃতরা হলেন ওই গ্রামের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী এনামুলের স্ত্রী (দুই সন্তানের জননী) এবং স্থানীয় এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্র রবিউল (১৮)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ওই গৃহবধূর সঙ্গে কলেজছাত্র রবিউলের প্রেমের সম্পর্ক চলছিল। সোমবার রাতে স্বামী এনামুল বাড়িতে না থাকার সুযোগে কলেজছাত্র রবিউল তাদের বাড়িতে যান। এ সময় তাদের ‘অপ্রীতিকর অবস্থায়’ দেখতে পেয়ে গৃহবধূর স্বামী এনামুলসহ এলাকাবাসী কৌশলে ঘরের ভেতর থেকে তাদের দুজনকে আটক করেন। পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাদের রশি দিয়ে বেঁধে দীর্ঘ সময় ঘরের ভেতর আটকে রাখেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম মাসুূদ বলেন, আজ মঙ্গলবার সকালে ‘ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে। অভিযোগ পেলে বা পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

