রাজশাহী

নওগাঁর নিয়ামতপুরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় তিন যুবক গ্রেপ্তার

নওগাঁর নিয়ামতপুরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় তিন যুবক গ্রেপ্তার

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় এক তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে উপজেলার ভাবিচা (জাবরিপাড়া) গ্রাম থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানায় মামলা নং-৫, তারিখ ২২/০২/২০২৬ ইং, জিআর নং-২২, ধারা ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ৯(৩) অনুযায়ী দায়ের করা মামলায় এজাহারনামীয় আসামি উপজেলার ভাবিচা (জাবরিপাড়া) এলাকার লথিরাম সরেন এর ছেলে অনুপ (২০), খুদিরাম হাসদা এর ছেলে রঞ্জন হাসদা (১৯) এবং ঈশ্বর সরেন এর ছেলে প্রশান্ত সরেন (১৯) কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) ভিকটিমের এক আত্মীয়ার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কনেকে আনতে ভিকটিমসহ আত্মীয়স্বজনরা ভাবিচা (জাবরিপাড়া) গ্রামে যান। রাত আনুমানিক ৯টা ৩০ মিনিটে ৩ নম্বর আসামি প্রশান্ত সরেন কৌশলে ভিকটিমকে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। পরে অন্য দুই আসামিসহ তাকে একটি খলিয়ানে নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়। এজাহারে আরও বলা হয়, একপর্যায়ে ভিকটিম আসামিদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে বিয়ে বাড়িতে ফিরে ঘটনাটি পরিবারের সদস্যদের জানায়। পরে এ ঘটনায় নিয়ামতপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

নিয়ামতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, গতকাল রাতে ৯৯৯ জরুরী সেবার নাম্বারে একটি কল আসে এরপর ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টির প্রাথমিক সত্যতা পাই, এ ঘটনায় মামলা রুজু করা হয় এবং বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ঘটনার সাথে জড়িত ৩জন আসামীকে গেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে আসামিদের জামিন না দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, “ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ভিকটিমের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্নের প্রক্রিয়া চলমান এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

পত্নীতলায় সূর্যমূখীর সৌন্দর্য আকৃষ্ট হচ্ছে তরুণ- তরুণী

পত্নীতলায় সূর্যমূখীর সৌন্দর্য আকৃষ্ট হচ্...

  • রাজশাহী
  • 22 hours ago
নওগাঁর মান্দায় ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

নওগাঁর মান্দায় ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধ...

  • রাজশাহী
  • 1 day ago
অবৈধ বালু ব্যবসায়ী ও মাদক কারবারিদের হুঁশিয়ারি দিলেন খন্দকার আবু আশফাক

অবৈধ বালু ব্যবসায়ী ও মাদক কারবারিদের হুঁ...

  • ঢাকা
  • 3 days ago
নওগাঁর ৬ আসনের মধ্যে ৫ আসনে বিএনপি, ১ আসনে জামায়াত বিজয়ী

নওগাঁর ৬ আসনের মধ্যে ৫ আসনে বিএনপি, ১ আস...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নওগাঁ-৪ মান্দা আসনে বিএনপির প্রার্থী জয়ী

নওগাঁ-৪ মান্দা আসনে বিএনপির প্রার্থী জয়ী

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদের দান বাক্সে মিলল প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা

ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদের দান বাক্সে মিল...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নওগাঁর মান্দায় ধানের শীষ মার্কার নির্বাচনী গণমিছিল

নওগাঁর মান্দায় ধানের শীষ মার্কার নির্বাচ...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নওগাঁয় এক নারীর মৃত্যু

নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নওগাঁয় এক নার...

  • রাজশাহী
  • 2 weeks ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT