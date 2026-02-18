নওগাঁর মান্দায় আইনশৃঙ্খলা সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মান্দায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) মান্দা উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার জাহান সাথির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য ডা. ইকরামুল বারী টিপু ।
তিনি বলেন নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা সবার দায়িত্ব। প্রশাসন এ বিষয়ে কঠোর নজরদারি অব্যাহত রাখবে এবং যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
তিনি আরও বলেন, উন্নয়ন কার্যক্রম ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। সভায় নির্বাচন-পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
