ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদের দান বাক্সে মিলল প্রায় সাড়ে ১০ লক্ষ টাকা

নওগাঁর মান্দায় অবস্থিত ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদের দানবাক্স খোলা হয়েছে। সাধারণত তিন মাস পর পর দানবাক্সগুলো খোলা হলেও এবার ২ মাস পর দানবাক্স খোলা হয়েছে।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১ টায় ১ টি বড় ও ১৪ টি ছোট দানবাক্স থেকে ১০ লক্ষ ১৯ হাজার ৫১৯ টাকা পাওয়া গেছে। সঙ্গে পাওয়া গেছে বৈদেশিক মুদ্রা ও একটি সোনার নাকফুল ও একটি ছোট চান তারা।
মান্দা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কুসুম্বা মসজিদ কমিটির সভাপতি আখতার জাহান সাথী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এবার আমরা ২ মাস ১০ দিন পর দানবক্স খুলেছি। এবার দানবক্সে ১০ লক্ষ্য ১৯ হাজার ৫১৯ টাকা পাওয়া যায়। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ইঞ্জিনিয়ার আরিফুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এক প্রশ্নের জবাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও বলেন, কুসুম্বা শাহী মসজিদের দর্শনার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এখানে মানত করতে আসে তাদের দেওয়া দানের যে টাকা পাওয়া যায় সে টাকা দিয়ে মসজিদ ক্যাম্পাসের অনেক উন্নয়ন মূলক কাজ করা হয়েছে যেমন- মহিলাদের উন্মুক্ত নামাজ ঘর, তাবারক তৈরি রান্নাঘর সংস্কার, পরিচ্ছন্ন কসাইখানা তৈরি, দর্শনার্থীদের জন্য বসার সুব্যবস্থা, ক্যাম্পাসের ভেতরে পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও মসজিদের পাশেই ইসলামিক লাইব্রেরী ও কালচারাল রিসার্চ সেন্টারের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে। সেখানে একটি সমৃদ্ধ জাদুঘর স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেখানে দর্শনার্থীরা কুসুম্বা মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদ সম্পর্কে জানতে পারবে। কুসুম্বা মসজিদে আগত দর্শনার্থী বাড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি বলেন- দর্শনার্থী বাড়ার ক্ষেত্রে প্রথম দরকার নিরাপত্তা। আর এই নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুরো মসজিদ ক্যাম্পাস সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে এবং নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যা
তে করে আগত দর্শনার্থী নির্বিঘ্নে তাদের মনের মত করে নামাজ কালাম ও মানতের কাজকর্ম করে নিজেদের অবস্থানে ফিরে যেতে পারে।
