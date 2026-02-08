নওগাঁ-৪ মান্দা আসনে বিএনপির প্রার্থী জয়ী

নওগাঁ-৪ মান্দা আসনে বিএনপি প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। ১১৭ কেন্দ্রে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮০১ ভোট পেয়ে তিনি বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী আব্দুর রাকিব ৯৬ হাজার ৮১৪ ভোট পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে এ ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
