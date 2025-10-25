মান্দা-৪ আসনে ডা. টিপুকে সমর্থন জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন

নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে দীর্ঘদিনের তৃণমূলের নেতা ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ডা. ইকরামুল বারী টিপুর প্রতি সমর্থন জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্থানীয় বিএনপির সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে প্রসাদপুর বাজারে আয়োজিত ওই সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডা. টিপুকে ধানের শীষ প্রতীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, গত ৩২ বছর ধরে ডা. ইকরামুল বারী টিপু বিএনপিকে সংগঠিত করে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি তৃণমূলের নেতা-কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। তার নেতৃত্বেই মান্দা উপজেলা বিএনপি আজ ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। বক্তারা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ডের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দলের মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে তৃণমূলের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। ঘোষিত মনোনয়ন মানদণ্ড অনুযায়ী ডা. টিপুই মান্দা আসনের সবচেয়ে যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থী।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন শ্রমিকদল মান্দা উপজেলা শাখার সভাপতি ও উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক মোজাম্মেল হক মুকুল, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নুর বকস মণ্ডল, মান্দা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি এমদাদুল হক, কাঁশোপাড়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান মোল্লা, ভালাইন ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এরফান আলী মিয়া, উপজেলা বিএনপির সদস্য এনামুল হক, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক নুরুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক ওয়াইদুল হক ও শফিকুল ইসলাম, উপজেলা তাঁতিদলের সভাপতি জেএম নাজিমুদ্দীন, উপজেলা শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বিদ্যুৎ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক তালহা জুবায়ের ও শামীম হোসেন, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক হেলাল উদ্দিন হিল্লোলসহ আরও অনেকে।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মান্নান, জুয়েল, তুহিন, আশরাফুল ইসলাম সুমন, সাজিদসহ অসংখ্য দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থক। বক্তারা আরও বলেন, ২০০৮ সালের পর থেকে মান্দা আসনটি বিএনপির হাতছাড়া হলেও এ অঞ্চলে দলটির শক্ত ঘাঁটি এখনো অটুট রয়েছে। তারা দাবি করেন, ডা. ইকরামুল বারী টিপু একজন পরিচ্ছন্ন, শিক্ষিত ও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী হিসেবে ইতোমধ্যেই তৃণমূলে আস্থা অর্জন করেছেন। মান্দা আসন পুনরুদ্ধারে তার বিকল্প কেউ নেই বলেও তারা মনে করেন।
