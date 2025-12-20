নওগাঁয় যাত্রা শিল্পীদের মিলন মেলা

"যাত্রা সমাজ গড়ার হাতিয়ার, যাত্রা মা মাটিমানুষের কথা বলে " এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নওগাঁয় বাংলাদেশ যাত্রা শিল্পী পরিষদের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার ( ২৮ ডিসেম্বর) বেলা ১২ টার বাংলাদেশ যাত্রা শিল্পী পরিষদ নওগাঁ শাখার আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমির অডিটোরিয়ামে যাত্রা শিল্পী পরিষদ নওগাঁ জেলা শাখার সভাপতি মো: তাইজুল ইসলাম (ঘড়ি)এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার মো: তাইজুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক এস.এম আলমগীর এবং সহ-সভাপতি মো: আশরাফুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যাত্রা শিল্পী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জাফর আলী মিয়া, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নূর-ই-আলম মিঠু।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ যাত্রা শিল্পী পরিষদ নওগাঁ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো: শামীম খন্দকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মো: রফিকুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এ.জে রনি মাহমুদ, বাংলাদেশ যাত্রা শিল্পী পরিষদ লালমনিরহাট জেলা শাখার সদস্য সচিব আশরাফুল আলম রাজুসহ বাংলাদেশ যাত্রা শিল্পী পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ প্রমূখ। অনেকদিন পরে শিল্পীদের একত্রিত হওয়া সুখ দুঃখের স্মৃতি চারণে শিল্পকলা একাডেমি মুখর হয়ে ওঠে যেন মিলন মেলায় পরিনত হয়। প্রযুক্তির এই যুগে গ্রাম বাঙলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা,পালা গান পুথির আসর, আলকাপ, কিচ্ছা গান, বিযের গীত এখন বিলুপ্তির পথে। আর এই শিল্পীরাও অনেকেই কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপণ করছে।
ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংকৃতি সংরক্ষণ এবং শিল্পীদের পাশে দাড়ানো প্রয়োজন মনে করছেন সামাজের সাংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ও সুধিজনরা।
