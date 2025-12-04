নওগাঁর মান্দায় ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে যুবদলের মতবিনিময় ও দোয়া মাহফিল

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থীর বিজয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী যুবদলের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় মান্দা উপজেলায় বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মিলনায়তনে উপজেলা যুবদলের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মান্দা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান এবং নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. ইকরামুল বারী টিপু।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ধানের শীষের বিজয়ের কোনো বিকল্প নেই। তিনি যুবদলের নেতাকর্মীদের তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করে জনমত গঠনের আহ্বান জানান। মান্দা উপজেলা যুবদলের সভাপতি মো. আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. ওবাইদুল হকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন নওগাঁ জেলা যুবদলের সদস্য সচিব মো. রুহুল আমীন মুক্তার।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. আল মামুন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. হেলাল উদ্দিন হিল্লোল। অনুষ্ঠান শেষে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
সভায় উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত জাতীয়তাবাদী যুবদলের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
