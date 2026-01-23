নওগাঁর মান্দায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মান্দা উপজেলার সতীহাট বাজারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় স্থানীয় সতীহাট বাজারে গণেশপুর ইউনিয়ন শাখার আয়োজনে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ৪৯-নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী খন্দোকার আব্দুর রাকিব। তিনি তার বক্তব্যে এলাকার উন্নয়ন এবং জনগণের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। জনসভাটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫নং গণেশপুর ইউনিয়ন শাখার আমীর জনাব দেলোয়ার হোসেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুব বিভাগ মান্দা উপজেলা শাখা সভাপতি মো আব্দুল মালেক, মাজলিসুল মোফাসসিরীনের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাওলানা মোস্তফা আল আমিন, মান্দা থানার জামাতে ইসলামী আমীর মো. আনিনুল ইসলাম, থানা কর্মপরিষদ সদস্য মো. ইলিয়াস খান, থানা কর্মপরিষদ সদস্য ও মান্দা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ডা. তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।
