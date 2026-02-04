রাজনীতি

ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষের বিকল্প নেই: ডা. ইকরামুল বারী টিপু

ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষের বিকল্প নেই: ডা. ইকরামুল বারী টিপু

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় অনুষ্ঠিত বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় ধানের শীষের প্রার্থী ডা. ইকরামুল বারী টিপু বলেছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেবল একটি নির্বাচন নয়, এটি জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই।

তিনি বলেন, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আমাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে ধানের শীষের কোনো বিকল্প নেই। রোববার বিকেলে উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের দেলুয়াবাড়ী বাজারে আয়োজিত জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় তিনি সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

নওগাঁর মান্দায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মান্দায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে...

  • রাজনীতি
  • 2 weeks ago
ধানের শীষ প্রতীকের বিজয় সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে মান্দায় নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

ধানের শীষ প্রতীকের বিজয় সুনিশ্চিত করার ল...

  • রাজনীতি
  • 2 weeks ago
কেন অবিসংবাদিত বেগম খালেদা জিয়া?

কেন অবিসংবাদিত বেগম খালেদা জিয়া?

  • রাজনীতি
  • 1 month ago
নওগাঁর ছয়টি আসনে মনোনয়পত্র জমা ৪১

নওগাঁর ছয়টি আসনে মনোনয়পত্র জমা ৪১

  • রাজনীতি
  • 1 month ago
আলহাজ্ব নবীউল্লাহ নবীর পক্ষে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারণা ও গণসংযোগ

আলহাজ্ব নবীউল্লাহ নবীর পক্ষে ব্যাপক নির্...

  • রাজনীতি
  • 1 month ago
নওগাঁর মান্দায় ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে যুবদলের মতবিনিময় ও দোয়া মাহফিল

নওগাঁর মান্দায় ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত...

  • রাজনীতি
  • 1 month ago
নওগাঁয় সদর-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন জাহিদুল ইসলাম ধলু

নওগাঁয় সদর-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন জ...

  • রাজনীতি
  • 2 months ago
মান্দায় জামায়াতের এমপি পদপ্রার্থী খন্দকার আব্দুর রাকিবের সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা

মান্দায় জামায়াতের এমপি পদপ্রার্থী খন্দকা...

  • রাজনীতি
  • 2 months ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT