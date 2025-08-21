রাজনীতি

২০১৮ সালের নির্বাচনের বদনাম ঘোচাতে চায় পুলিশ : ডিএমপি কমিশনার

২০১৮ সালের নির্বাচনের বদনাম ঘোচাতে চায় পুলিশ : ডিএমপি কমিশনার

নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সর্বোচ্চ আন্তরিকভাবে কাজ করবে উল্লেখ করে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, ২০১৮ সালের কলঙ্কজনক নির্বাচনের পর পুলিশের যে বদনাম হয়েছিল, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সেই বদনাম ঘোচানোর একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। আগামী নির্বাচন দেশে-বিদেশে সর্বজন গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করেন তিনি।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘ক্র্যাব নাইট’ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্রাইম রিপোর্টার ও পুলিশ একই ধরনের কাজ করে উল্লেখ করে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। ডিএমপি সব সময় ক্র্যাবের পাশে রয়েছে। আমার অবস্থান থেকে যতদূর সম্ভব আমি আপনাদের পাশে থাকব।’

তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলনে পুলিশের অনেক সদস্য মারা গেছেন, পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনারও ক্ষতি হয়েছে। বড় ক্ষতি হয়েছে পুলিশের মনোবলের। আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পুলিশের মনোবল পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। ক্র্যাবের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সভাপতি আবু সালেহ আকন অনুষ্ঠানে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে ক্র্যাবের পক্ষ থেকে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী ও জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও ক্র্যাবের বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি ও ২০২৪ সালের কমিটির নেতা এবং চলতি বছর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ক্র্যাব সদস্যদের সন্তানদের সম্মাননা দেওয়া হয়। পরে ক্র্যাব সদস্য ও পরিবারের সদস্যদের জন্য এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে গান পরিবেশন করেন আসিফ আকবর, জ্যোতি ও তরুণ মুন্সী।

অনুষ্ঠানে ক্র্যাবের সভাপতি মির্জা মেহেদি তমাল, সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশাহ, যুগ্ম সম্পাদক নিয়াজ আহমেদ লাবু, অর্থ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ মাহমুদ খান, দপ্তর সম্পাদক ওয়াসিম সিদ্দিকী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নিহাল হাসনাইন, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি জসীম উদ্দীন, আইন ও কল্যাণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান, আন্তর্জাতিক সম্পাদক হাবিবুল্লাহ মিজান, কার্যনির্বাহী সদস্য ইমরান রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

আগামীর বাংলাদেশে আরেকটা লড়াই হবে : জামায়াত আমির

আগামীর বাংলাদেশে আরেকটা লড়াই হবে : জামায়...

  • রাজনীতি
  • 1 month ago
নওগাঁর মান্দায় বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মান্দায় বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মে...

  • রাজনীতি
  • 1 month ago
জাতীয় নির্বাচন: যশোর-১ শার্শা আসনে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আবুল হাসান জহির

জাতীয় নির্বাচন: যশোর-১ শার্শা আসনে জনপ্র...

  • রাজনীতি
  • 1 month ago
নাজিরপুর মাটিভাংগা ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠন

নাজিরপুর মাটিভাংগা ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের...

  • রাজনীতি
  • 3 months ago
তীব্র তাপদাহে বিশুদ্ধ পানি ও স্যালাইন বিতরণ বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতার 

তীব্র তাপদাহে বিশুদ্ধ পানি ও স্যালাইন বি...

  • রাজনীতি
  • 3 months ago
নতুন কর-ভ্যাট জনগণের ভোগান্তি বাড়াবে: মির্জা ফখরুল

নতুন কর-ভ্যাট জনগণের ভোগান্তি বাড়াবে: ম...

  • রাজনীতি
  • 7 months ago
নওগাঁর মান্দায় যুবদলের কর্মীসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নওগাঁর মান্দায় যুবদলের কর্মীসভা ও দোয়া ম...

  • রাজনীতি
  • 7 months ago
খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি, একা হাঁটার চেষ্টা

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি, একা...

  • রাজনীতি
  • 7 months ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: bdtype@gmail.com
NewsRoom: bdtypenews@gmail.com

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT