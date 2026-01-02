জিয়া উদ্যানে বেগম জিয়ার কবরে ঢাকা জেলা বিএনপি ও মহিলা দলের দোয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় রাজধানীর জিয়া উদ্যানে বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি, ২০২৬) সকালে ঢাকা জেলা বিএনপি এবং ঢাকা জেলা মহিলা দলের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত প্রয়াত নেত্রীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মোনাজাত করেন ঢাকা জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা। এ সময় বক্তারা বেগম জিয়ার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও গণতন্ত্র রক্ষায় তার দীর্ঘ সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, “বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতির এক অনন্য বাতিঘর। শত জুলুম ও দীর্ঘ কারাভোগের পরও তিনি গণতন্ত্রের প্রশ্নে কখনো মাথা নত করেননি। ইতিহাসের পাতায় তার নাম ‘গণতন্ত্রের আপোশহীন নেত্রী’ হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।”
ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক এবং সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই দোয়া মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ধামরাই উপজেলা সভাপতি আলহাজ্ব তমিজ উদ্দিন, ঢাকা জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ধামরাই উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মো: শামছুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মো: ফরহাদ হোসেন খান, ধামরাই পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আতিকুর রহমান আতিক ও সাধারণ সম্পাদক আশিকুজ্জামান স্বপন।
একই দিন ঢাকা জেলা মহিলা দলের পক্ষ থেকেও প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। সংগঠনের জেলা সভানেত্রী শামীমা রাহিম শীলার নেতৃত্বে মহিলা দলের নেতাকর্মীরা পৃথকভাবে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করেন। এসময় তারা বেগম জিয়ার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনার পাশাপাশি তার দেখানো পথে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
