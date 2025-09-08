নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় সুশীলা কার্কিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
শনিবার নেপালের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো এক বার্তায় তিনি দেশটির জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন হিসেবে এই দায়িত্ব গ্রহণকে অভিহিত করেন। অভিনন্দন বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের জনগণ ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আপনাকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বগ্রহণ করায় উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি।
ড. ইউনূস বলেন, সংকটময় ও চ্যালেঞ্জের এই সময়ে আপনার এ দায়িত্ব গ্রহণ নেপালের জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। নেপালের দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী ও বন্ধু হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বাস করে যে, আপনার দক্ষ নেতৃত্বে নেপাল শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবে। দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশা করেন প্রধান উপদেষ্টা। বার্তায় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানান প্রধান উপদেষ্টা। নিহতদের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানান তিনি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
বার্তার শেষে ড. ইউনূস নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করেন। একই সঙ্গে নেপালের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন।
