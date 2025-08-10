জাতীয়

সরকারকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আল্টিমেটাম

সরকারকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আল্টিমেটাম

শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা আজ ১৩ আগস্ট, ২০২৫ রোজ: বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গনে শিক্ষক সমাবেশের ডাক দেয়। সমাবেশে সারা দেশ থেকে আসা হাজার হাজার শিক্ষকের স্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছে প্রেসক্লাব ও সচিবালয়ের প্রাঙ্গন। 

সমাবেশ স্থল থেকে ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল সচিবালয় থেকে শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরারের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের নেতা প্রিন্সিপাল দেলোয়ার হোসেন আজিজি আন্দোলনরত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বৈঠকের বিষয়ে ব্রিফিং করেন। তিনি জানান এমপিওভুক্ত কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৫০% থেকে ৭৫% এ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আর শিক্ষক-কর্মচারী সবার জন্যে বাড়িভাড়া ১ হাজার থেকে ২ হাজার এবং চিকিৎসা ভাতা ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকায় উন্নীত করার ডিও লেটার দিয়েছে সরকার। তাছাড়া বদলির বিষয়ে সরকার দ্রূত ব্যবস্থা নিবে বলেও উপদেষ্টা পরিষদ আশ্বাস দিয়েছেন। 

দেলোয়ার হোসেন আজিজি সরকারের এমন পরিকল্পনাকে শুভংকরের ফাঁকি আখ্যায়িত করে  বলেন, আমরা তাদেরকে জানিয়েছি বাড়ি ভাড়া শতাংশিক হিসাবে দিতে হবে এবং তা ২০% এর কম নয়। শিক্ষকদের এ দাবি মেনে না নিলে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর সারা দেশের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্ধ দিবস কর্মবিরতি এবং ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর পূর্ণদিবস কর্ম বিরতি পালিত হবে। এর পর প্রয়োজন হলে এ কর্মসূচি দীর্ঘায়িত করা হবে। এতেও যদি সরকার শিক্ষকদের দাবি মেনে না নেয়, তাহলে আগামী ১২ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবে শিক্ষকদের নিয়ে লাগাতর অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হবে।

উল্লেখ্য শিক্ষা উপদেষ্টা শিক্ষক প্রতিনিধিদেরকে বলেছেন, এ মুহূর্তে জাতীয়করণ সম্ভব নয়, তবে আমরা বাকি দাবিদাওয়াগুলো পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

দশ বছর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ঢাকা জেলা কমিটি

দশ বছর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলে...

  • জাতীয়
  • 23 hours ago
হৃদয় আকাশে মেঘ

হৃদয় আকাশে মেঘ

  • জাতীয়
  • 6 days ago
আগামী রমজানের আগে জাতীয় নির্বাচন : প্রধান উপদেষ্টা

আগামী রমজানের আগে জাতীয় নির্বাচন : প্রধা...

  • জাতীয়
  • 1 week ago
বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাই-বোনের সম্পর্ক

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাই-বোনের...

  • জাতীয়
  • 2 weeks ago
আগামী নির্বাচনে অস্ত্রের চেয়েও ভয়াবহ হুমকি এআই: সিইসি

আগামী নির্বাচনে অস্ত্রের চেয়েও ভয়াবহ হুম...

  • জাতীয়
  • 2 weeks ago
পানির বোতলের ক্যাপের রঙের রহস্য: শুধু কি সৌন্দর্য নাকি আরও কিছু

পানির বোতলের ক্যাপের রঙের রহস্য: শুধু কি...

  • জাতীয়
  • 2 weeks ago
পাপিয়ার বক্তব্য প্রবাসীদের মাঝে ক্ষোভ

পাপিয়ার বক্তব্য প্রবাসীদের মাঝে ক্ষোভ

  • জাতীয়
  • 3 weeks ago
তিন কোনায় প্রেস করুন, শেয়ার করুন, মন্তব্য করুন, যা ধাপ্পাবাজি ও মিথ্যা

তিন কোনায় প্রেস করুন, শেয়ার করুন, মন্তব...

  • জাতীয়
  • 3 weeks ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT