দোহারে আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষায় নতুন দিগন্ত 'পারাডাইম ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল’

দোহারের শিক্ষাঙ্গণে এক নতুন যুগের সূচনা করে আজ ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫, দুপুর ১২ টায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন হলো পারাডাইম ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল। জয়পাড়ায় অবস্থিত একটি সুসজ্জিত ভবনে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুলটির উদ্বোধন করা হয়, যেখানে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় শিক্ষানুরাগীরা বিপুল উৎসাহ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মানসম্মত পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। স্কুলটির শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উপস্থিত স্থানীয় অভিভাবক ও সচেতন মহলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। তারা আশা করছেন, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের জন্য কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা নিশ্চিত হবে।

একই উপজেলার জামালচর গ্রামের বাসিন্দা লিপন খান জানান, স্কুল কর্তৃপক্ষ শিশুদের সৃজনশীলতা, নৈতিকতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাক্রম চালু করবে বলে তার ধারণা। তিনি এই উদ্যোগকে খুবই ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

অন্যদিকে, ইকরাশি গ্রামের আরিফ হোসেন রানা আলাপকালে জানান, তিনি তার মেয়েটিকে নার্সারিতে এই স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, "এ স্কুলে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ও আরবি এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং অত্যাধুনিক সুবিধা রয়েছে।

এখানকার সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে মনে করি।" এই স্কুল কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং দোহারের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা ও মনন বিকাশে এক নতুন প্যারাডাইম বা চিন্তাধারা তৈরি করবে বলে সংশ্লিষ্টরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

