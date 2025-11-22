দোহারে সফল প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী, শখের বিড়াল প্রেমির মানবিক উদ্যোগ নজর কাড়ল কাজী সোনালী

"দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি, প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকার দোহার উপজেলায় জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উদ্যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বুধবার (২৬ নভেম্বর, ২০২৫) দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। দোহার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে উপজেলার জয়পাড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় বড়ো মাঠে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সকালে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা চত্বরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে। র্যালি শেষে প্রদর্শনীর মূল কার্যক্রম শুরু হয়। এবারের প্রদর্শনীতে দোহার উপজেলার প্রান্তিক খামারি ও সফল উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মোট ৪০টি স্টল স্থান পায়। এসব স্টলে উন্নত ও দেশীয় জাতের গাভি, বিশাল আকারের ষাঁড়, ছাগল, ভেড়া, বিড়াল, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, মুরগি, হাস এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করা হয়, যা দর্শনার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রদর্শনী চলাকালে খামারিরা একে অপরের সঙ্গে তাদের পালিত পশুর গুণগত মান, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পান।
প্রদর্শনীর বাণিজ্যিক স্টলগুলোর মাঝে মানবিকতার ছোঁয়া নিয়ে বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেন একই উপজেলার মালিকান্দা থেকে আসা সৌখিন বিড়াল প্রেমী কাজী সোনালী। তিনি তার পালিত বিদেশি জাতের বিড়াল নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশ নেন। তবে তার অংশগ্রহণ শুধু শখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বৃহত্তর প্রাণী সুরক্ষার একটি বার্তা বহন করে। এ বিষয়ে কাজী সোনালী জানান,"বিড়াল পোষা আমার একান্ত শখ। আমার আশেপাশে থাকা অবহেলিত দেশি বিড়ালগুলোকে আমি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে উদ্ধার (রেস্কিউ) এবং লালন পালন করি। মানবতা ও প্রাণী সুরক্ষার তাগিদে আমি নিয়মিত এই উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাই। প্রদর্শনীতে এসে ভালো লাগছে, কারণ এখানে শুধু বাণিজ্যিক পশু নয়, আমার মতো শখের প্রাণীপ্রেমীরাও স্থান পেয়েছে।" তিনি আরও বলেন, তার এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো সমাজে প্রাণী সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। তার স্টলটি প্রদর্শনীতে আসা দর্শনার্থী ও প্রাণীপ্রেমীদের মনোযোগ কাড়ে।
প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাঈদুল ইসলাম। সহকারি কমিশনার (ভূমি) তাসফিক সিগবাত উল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মোঃ শামীম হোসেন। এতে আরও বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ব্যক্তিগণ।
প্রধান অতিথি মোঃ মাঈদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সুদৃঢ় করতে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের অবশ্যই স্মার্ট লাইভস্টক গড়ে তুলতে হবে। আমি খামারিদের প্রতি আহ্বান জানাই, সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সুযোগ গ্রহণ করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পশুর উৎপাদন ও মান বৃদ্ধিতে আরও মনোযোগ দিন।সভাপতির বক্তব্যে ডা: মোঃ শামীম হোসেন সকল অংশগ্রহণকারী খামারিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি খামারিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পশু পালনের জন্য নিয়মিত উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন এবং পরামর্শ গ্রহণ করুন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সেরা খামারিদের পুরস্কৃত করা হয়। উন্নত জাতের পশু পালন, স্বাস্থ্যকর খামার ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক অবদানের ভিত্তিতে।এছাড়া নবাবগঞ্জ ও কেরানীগঞ্জে একই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার খবর পাওয়া গেছে।
