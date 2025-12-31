প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের নিয়োগ পরীক্ষাটি বাতিল করা হয়েছে। এই পরীক্ষার নতুন তারিখ পরবর্তীতে জানানো হবে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রশাসন শাখার এক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বলেন, এ পরীক্ষা বাতিল করা ছাড়া উপায় ছিলো না। আমাদের নিয়োগে দুইটি পদ ছিলো। হিসাব সহকারীর পদসংখ্যা ৩৪৬টি ও অফিস সহকারীর পদসংখ্যা ২২৪টিসহ মোট পদসংখ্যা ৪৭০টি ছিলো। পরীক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় নিয়ে খুব শিগগিরই তারিখ দেয়া হবে। এটা অনিবার্য কারণেই এটা বাতিল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগের লক্ষে প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা গত ২৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরীক্ষা বাতিল করা হলো।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা (Reason for Primary Office Assistant exam cancellation) বাতিল সংক্রান্ত অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি দেখার জন্য লিংকে ক্লিক করতে পারেন।
https://dpe.gov.bd/pages/notices
