নওগাঁয় ১৯ মাস পর হত্যার রহস্য উদঘাটন, দেহাবশেষ উদ্ধার

নওগাঁর আত্রাইয়ে আলোচিত সুমন হত্যা দীর্ঘ ১৯ মাস পর রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। এ ঘটনায় প্রধান আসামি শাফিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ডোবা থেকে নিহত সুমনের হাড়গোড় ও বিচ্ছিন্ন কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় আত্রাই থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। পুলিশ সুপার জানান, ২০২৪ সালের ২০ জুন রাত আনুমানিক ১১টা ৪৫ মিনিটে আত্রাই উপজেলার কয়সা গ্রামের বাসিন্দা শাহাদাত হোসেনের ছেলে সুমন (৩৯) নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে ২২ জুন থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। এরপর পরিবারের সদস্য ও পুলিশ যৌথভাবে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাড়ির পাশে পড়ে থাকা একটি ইটের টুকরায় রক্তের দাগ দেখতে পায়।
বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে ইটে লেগে থাকা রক্তের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয় এবং তা সুমনের রক্ত বলে শনাক্ত হয়। এ ঘটনায় নিহত সুমনের স্ত্রী বাদী হয়ে ২০২৫ সালের ১৫ নভেম্বর আত্রাই থানায় একটি মামলা করেন। দীর্ঘদিন ধরে মামলাটির কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না থাকায় তদন্ত কার্যক্রম অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়ে। হঠাৎ প্রায় এক সপ্তাহ আগে সুমনের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুলিশ সুপার তাদের বক্তব্য শোনেন এবং মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করেন। এরপর তিনি মামলাটি নতুন উদ্যমে তদন্তের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম), আত্রাই থানার ওসি এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। তদন্তে তথ্যপ্রযুক্তি ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহার করে সন্দেহভাজন আসামি শাফিউল ইসলামকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একপর্যায়ে তিনি সুমনকে হত্যার কথা স্বীকার করেন।
