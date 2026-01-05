নওগাঁয় প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের দুজনসহ আটক ৯

নওগাঁয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত দুজনসহ মোট ৯ জনকে আটক করেছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার সকালে নওগাঁ শহরের দুটি আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।
ডিবি জানায়, আটক নয়জনের মধ্যে দুজন প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতারক চক্রের সদস্য, ছয়জন পরীক্ষার্থী ও একজন অভিভাবক। তাঁদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের কপি ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। নওগাঁ ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসিবুল্লাহ হাবিব জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়—একটি প্রতারক চক্র চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে নওগাঁ শহরের দুটি আবাসিক হোটেলে গতকাল রাত থেকে অবস্থান করছে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর আজ সকাল ৭-৯টা পর্যন্ত পোরশা আবাসিক হোটেল ও হোটেল নীলসাগরে পৃথক অভিযান চালিয়ে ওই ৯ জনকে আটক করা হয়।
ডিবির ওসি আরও জানান, আটক ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে—আজ শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার জন্য তাঁরা ওই দুই হোটেলে একত্র হয়েছিলেন। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ৬-৭ লাখ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র সরবরাহের চুক্তি করা হয়েছিল।
চক্রটির সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে জানিয়ে হাসিবুল্লা হাবিব বলেন, আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত আছে এবং পুরো নেটওয়ার্ক শনাক্তে কাজ চলছে। তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার প্রক্রিয়া চলমান। উল্লেখ্য, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০২৫’ পরীক্ষা আজ বেলা ৩টা থেকে সারা দেশে একযোগে শুরু হয়ে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলেছে।
পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন আগেই পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক করে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)।
