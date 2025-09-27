জাতীয়

শারদীয় দুর্গাপূজায় হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে ব্যারিস্টার ইরফান ইবনে আমান অমি

শারদীয় দুর্গাপূজায় হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে ব্যারিস্টার ইরফান ইবনে আমান অমি

ঢাকার উপকণ্ঠে শারদীয় দুর্গাপূজা মানেই রঙিন আলো, ঢাক-ঢোলের বাজনা আর ভক্তদের উচ্ছ্বাসে ভরপুর পরিবেশ। চারদিকে সাজসজ্জা, প্রতিমার সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন আর ভক্তিমুখর প্রার্থনা। এর মাঝেই বুধবার (০১ অক্টোবর) ঢাকা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা-২ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ব্যারিস্টার ইরফান ইবনে আমান (অমি) উপস্থিত হন কয়েকটি পূজামণ্ডপে।

তার আগমনে পূজামণ্ডপে উপস্থিত ভক্ত ও স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠেন। শুধু শুভেচ্ছা জানাতেই নয়, বরং পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়েই তিনি প্রবেশ করেন একেকটি মণ্ডপে।

ব্যারিস্টার অমি স্পষ্ট কণ্ঠে বলেন—
“মুসলমান সবচেয়ে বেশি নিরাপদ থাকবে, কিন্তু আপনাদের হিন্দুরা নিরাপদ থাকবে না—এমনটা হবে না। বাংলাদেশ সবার। নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার সবার।”

তার এই উচ্চারণে ভক্তদের মুখে ভরসার আলো ঝলমল করে ওঠে। কেউ কেউ বলেন—এমন আশ্বাস তাদেরকে শুধু সাহসই দেয় না, বরং মনে করিয়ে দেয় এই দেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ।

সফরকালে ব্যারিস্টার অমি যে পূজামণ্ডপগুলো পরিদর্শন করেন—

১. খোলামোড়া (কালিন্দী) হিন্দু মন্দির
২. খাগাইল হিন্দু মন্দির, কালিন্দী
৩. ব্রাহ্মণকিত্তা নিতেন চন্দ্র বর্মন হিন্দু মন্দির
৪. বরিশুর (কালিন্দী) হিন্দু মন্দির
৫. গোপপাড় হিন্দু মন্দির, কালিন্দী
৬. ভাগনা (কালিন্দী) হিন্দু মন্দির

প্রতিটি মন্দিরেই তিনি পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় ভক্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। কারো হাতে তুলে দেন শুভেচ্ছা উপহার, কারো সঙ্গে হাত মিলিয়ে খোঁজখবর নেন।

ভক্তরা যখন ধূপ-ধুনো নিয়ে প্রতিমার সামনে প্রার্থনা করছেন, তখন ব্যারিস্টার অমি দাঁড়িয়ে থাকেন এক পাশে। কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং মানবিকতার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন—
“ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। পূজা মানে শুধু আনন্দ নয়, নিরাপদে মিলেমিশে থাকার বার্তাও। এদেশে কোনো ধর্মের মানুষকে ভয় নিয়ে বাঁচতে হবে না।”

তার এই সফরে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরাও সঙ্গে ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে মণ্ডপগুলো যেন পরিণত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলনমেলায়।

পূজা পরিদর্শনের এই উদ্যোগে এলাকাবাসীর মধ্যে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। অনেকে মনে করছেন, রাজনীতির মাঠে শুধু ভোট নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এটাই প্রকৃত সময়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন—

  • কেরানীগঞ্জ মডেল থানা বারপ্রাপ্ত সভাপতি শামীম হাসান

  • সাধারণ সম্পাদক হাসমত উল্লাহ নবী

  • মনিরুল হক মনির

  • আসাদুজ্জামান রিপন

  • জাহিদুল ইসলাম জাহিদ (কালিন্দী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক)

  • বিএনপির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ

এছাড়া ব্যারিস্টার অমি স্বর্গীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন—
আগামী নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে খোলামোড়া থেকে কালিন্দী পর্যন্ত ব্রিজ নির্মাণ করা হবে এবং ঘরে ঘরে গ্যাস পৌঁছে দেওয়া হবে।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

গণতন্ত্রের সৈনিক প্রবাসীরা আজ নিঃস্ব - হাইকমান্ডের দৃষ্টি কি ফিরবে?

গণতন্ত্রের সৈনিক প্রবাসীরা আজ নিঃস্ব - হ...

  • জাতীয়
  • 1 week ago
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে প্রধ...

  • জাতীয়
  • 3 weeks ago
বিএনপি'র মহিলা দলের ঢাকা জেলা কমিটি বিলুপ্ত

বিএনপি'র মহিলা দলের ঢাকা জেলা কমিটি বিলু...

  • জাতীয়
  • 1 month ago
সরকারকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আল্টিমেটাম

সরকারকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আল্টিমেটাম

  • জাতীয়
  • 1 month ago
দশ বছর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ঢাকা জেলা কমিটি

দশ বছর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলে...

  • জাতীয়
  • 1 month ago
হৃদয় আকাশে মেঘ

হৃদয় আকাশে মেঘ

  • জাতীয়
  • 1 month ago
আগামী রমজানের আগে জাতীয় নির্বাচন : প্রধান উপদেষ্টা

আগামী রমজানের আগে জাতীয় নির্বাচন : প্রধা...

  • জাতীয়
  • 1 month ago
বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাই-বোনের সম্পর্ক

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাই-বোনের...

  • জাতীয়
  • 2 months ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT