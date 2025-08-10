দশ বছর পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ঢাকা জেলা কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ঢাকা জেলার আংশিক কমিটি দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর পর ঘোষণা করা হয়েছে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ মোট পাঁচ সদস্যের এই কমিটির নাম প্রকাশ করা হয়। মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট, সংগঠনের সভাপতি আফরোজা আব্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদ স্বাক্ষরিত দলীয় প্যাডে এই ঘোষণা আসে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন কমিটি না থাকায় কেন্দ্রীয় কমিটিই ঢাকা জেলার কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। সংগঠনকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে জেলা বিএনপির পরামর্শে এই নতুন কমিটি গঠন করা হয়।
নবগঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন:
• সভাপতি: শামীমা রহিম (দোহার)
• জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি: মিনি আক্তার (সাভার)
• সাধারণ সম্পাদক: সুলতানা খন্দকার (ধামরাই)
• জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: সম্পা আক্তার (দোহার)
• সাংগঠনিক সম্পাদক: নার্গিস হক (কেরানীগঞ্জ)
নবনির্বাচিত সভাপতি শামীমা রহিম বলেছেন যে, বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে তারা প্রতিটি গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলা দলকে শক্তিশালী করতে কাজ করবেন। তিনি আরও জানান যে, ঢাকা জেলা সভাপতি খন্দকার আবু আশফাকের পরামর্শে সংগঠনকে গতিশীল করে আগামী নির্বাচনে 'ধানের শীষকে' জয়ী করতে তারা ভূমিকা রাখবেন।
এই কমিটিকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শামীমা রহিম কেন্দ্রীয় নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং জেলার সব ইউনিটের প্রতি সংগঠনের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।
