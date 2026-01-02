নওগাঁয় চোর সন্দেহে ধাওয়া, পানিতে ডুবে প্রাণ গেল যুবকরে

নওগাঁর মহাদেবপুরে চোর সন্দেহে স্থানীয়দের ধাওয়া খেয়ে খারিতে লাফ দিয়ে পানিতে ডুবে মিঠুন সরকার (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার চকগৌরি বাজার এলাকা থেকে বিকেলে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত মিঠুন সরকার উপজেলার ভান্ডারপুর গ্রামের পিংকু সরকারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুর ১টার দিকে হাট চকগৌরী বাজার থেকে চোর সন্দেহ কিছু যুবক তাকে ধাওয়া করে। এসময় মিঠুন সরকার দৌঁড়ে হাটচকগৌরী বাজারের পাশে এক খারিতে ঝাপ দেয়। এরপর থেকে সে নিখোঁজ ছিলো। পরে ডুবুরি দল ঘটনাস্থল গিয়ে তার লাশ উদ্ধার করে।
মহাদেবপুর উপজেলার নওহাটা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ গোলাম মোস্তাফা বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এরপর রাজশাহী থেকে ডুবুরি দলকে এনে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে তিনি চোর কিনা এবিষয়ে এখনো নিশ্চিত।’
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন