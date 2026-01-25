নওগাঁর আত্রাই স্কুল পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর আত্রাই উপজেলার সুদরানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিএমজেড এবং নেট্জ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ডাসকো ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা প্রকল্পের উদ্যোগে রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (০৩ ফেব্রুয়ারি ) বিকেল ৩ টায় স্কুলের হলরুমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতা এবং স্কুল মাঠে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলী, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকসহ ডাসকো ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা প্রকল্পের কর্মীগণ।
অনুষ্ঠান গুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের এ্যাডভোকেসি ফ্যাসিলিটেটর গোলাম রাব্বানী। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
