কুবিতে সমাবর্তন ঘিরে বহিরাগত প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

কুবি প্রতিনিধি
১৫ই সেপ্টেম্বর (সোমবার) প্রক্টর ড. মো. হাকিম স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পাঁচটি জরুরি নির্দেশনা এবাং সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ্য করা হয়, কুবিতে আসন্ন (দ্বীতিয়)সমাবর্তন ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষায় বিকেল পাঁচটার পরে বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ সংশ্লিষ্ট থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকেসহ সংশ্লিষ্ট কে শোকজ প্রদান ও তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কোন ব্যাক্তিগত বা পারিবারিক ঘটনায় বা দুর্ঘটনায় অযৌক্তিকভাবে প্রশাসনের উপর দায় চাপানোর প্রয়াসকে ষড়যন্ত্রমূলক মনে করা হবে এবং খতিয়ে দেখে উপযুক্ত প্রমাণ মিললে প্রয়োজনীয় শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ্য করা হয় যে, স্নাতকোত্তর ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পনের দিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোন শিক্ষার্থী এবং বহিষ্কৃত কোন শিক্ষার্থী আবাসিক হলে অবস্থান না করার বিষয়ে হল প্রশাসনের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রক্টোরিয়াল বডি।
প্রক্টরিয়াল বডি কতৃক প্রণীত নির্দেশে বলা হয়, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ, সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোন ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
এছাড়াও বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে গভীর রাতে কয়েকটি ঘটনার সাপেক্ষে তৃতীয় পক্ষের ইন্ধনে মব সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রক্টরিয়াল বডি হতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানানো হয় যে, শিক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখতে তারা যেন হল ও বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে প্রশাসন কে সহায়তা করে এবং মব সংস্কৃতির বিলোপে তারা যেন সজাগ ও সচেতন থাকে।
