নাচোলে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায় গোলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে বিএমজেড এবং নেট্জ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ডাসকো ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রা প্রকল্পের উদ্যোগে রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টায় গোলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ‘‘জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা এবং “সামাজিক বনায়ন জলবায়ু পরিবর্তনের টেকসই সমাধান” বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তোফাজ্জল হোসেন, অগ্রযাত্রা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক আহসান হাবিব মল্লিক শাকিব, ইউনিট ম্যানেজার আবু হেনা মোহাম্মদ ফিরোজ, সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. তৌফিকুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষিকা মোহমিনা সুলতানা, সহকারী শিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেন, মো. কাজিউল ইসলামসহ বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ফোরামের সদস্যগণ ও স্কুলের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের এ্যাডভোকেসী ফাসিলিটেটর মোসা. নিলুফার ইয়াসমিন। প্রতিযোগিতা শেষে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী এবং বিজিত দলের সকলের জন্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
