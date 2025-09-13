কুবিতে নতুন ১৮ বিভাগ ও ৪ ইন্সটিটিউট চালুর সুপারিশ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) নতুন ১৮টি বিভাগ ও ৪টি ইনস্টিটিউট চালুর সুপারিশ করা হয়েছে।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৯তম একাডেমিক কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. হায়দার আলী।
সুপারিশকৃত ৪টি ইনস্টিটিউট হলো, আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত গবেষণা কেন্দ্র, একাডেমিক মানোন্নয়ন কেন্দ্র।
এছাড়া অনুষদভিত্তিক নতুন বিভাগসমূহ হলো, বিজ্ঞান অনুষদের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ, বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, জনসংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ। কলা ও মানবিক অনুষদের ইসলামী স্টাডিজ ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, দর্শন বিভাগ৷ ব্যবসায় অনুষদের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিভাগ, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বিজনেস ইনফরমেটিকস বিভাগ, লজিস্টিকস ও মার্চেন্ডাইজিং এবং সাপ্লাই চেইন বিভাগ। প্রকৌশল অনুষদের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভাগ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। আইন ও বিচার অনুষদের অপরাধবিদ্যা ও ফৌজদারি বিচার বিভাগ।
উল্লেখ্য, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছয়টি অনুষদের অধীনে ১৯ টি বিভাগ আছে।
