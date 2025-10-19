এইচএসসি ফলাফলে কেরানীগঞ্জের শীর্ষে আটি ভাওয়াল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

সারাদেশে চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর ক্ষেত্রে ধস নামলেও ঢাকার কেরানীগঞ্জের আটি ভাওয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কলেজ শাখা বরাবরের মতোই পাসের হারে চমক ধরে রেখেছে। কলেজটি থেকে মোট ৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৯৫% পাসের হার নিশ্চিত করার পাশাপাশি জিপিএ-৫ ও পেয়েছে ৪ জন শিক্ষার্থী।
উল্লেখ্য, আটি ভাওয়াল উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজ শাখা চালু হয় ২০১৫ সালে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি নতুন করে "আটি ভাওয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়" নামে যাত্রা শুরু করে। কলেজ শাখা ধারাবাহিক সফলতার মাধ্যমে মাত্র ৭ বছরের মাথায় ২০২২ সালে এমপিওভুক্ত কলেজ হিসাবে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। দেশের বিভিন্ন নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একঝাঁক তরুন ও মেধাবী শিক্ষার্থী এনটিআরসিএ-এর মাধ্যমে চাকরিপ্রাপ্ত হয়ে কলেজটিতে শিক্ষকতা করছেন। যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন ধরনের সহ-শিক্ষা কার্যক্রম আটি ভাওয়াল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কেরানীগঞ্জে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কলেজ শাখা যাত্রার পর থেকে ইতোমধ্যে ৯ বারের এইচএসসি ফলাফলের মধ্যে ৭ বারই পাসের হারের বিবেচনায় কেরানীগঞ্জে শীর্ষ স্থান অর্জন করে। গত ৫ বছরে কলেজটির সফলতাময় ফলাফল তুলে ধরা হলো: ২০২০ সালে ১০০% পাসের হার ও ৩ জন জিপিএ-৫ ; ২০২১ সালে ৯৬.৪৩% পাস ও ৩ জন জিপিএ-৫; ২০২২ সালে ১০০% পাস ও ৮ জন জিপিএ-৫; ২০২৩ সালে ৯৮.৬% পাস ও ৫ জন জিপিএ-৫ এবং ২০২৪ সালে ১০০% পাস ও ৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।
কলেজটির অধ্যক্ষ জনাব আমিনুল হক বিডি টাইপের সাথে সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, "আমাদের রয়েছে একদল তরুন ও মেধাবী প্রভাষকবৃন্দ, অত্যন্ত মনোরম শিক্ষার পরিবেশ, উন্নতমানের পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ এবং সুবিশাল ক্যাম্পাস ও মাঠ। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কলেজটিকে আগামীতে কেরানীগঞ্জের সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র ঢাকা বিভাগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কলেজে রূপান্তর করতে বদ্ধপরিকর। "
