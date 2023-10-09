আত্রাই স্কুল পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর আত্রাই উপজেলায় কছির উদ্দিন দেওয়ান মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজে বিএমজেড এবং নেট্জ বাংলাদেশের সহযোগিতায় ডাসকো ফাউন্ডেশনের পরিবেশ প্রকল্পের উদ্যোগে রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (০৮ অক্টোবর) দুপুর ১টায় কছির উদ্দিন দেওয়ান মেমোরিয়াল স্কুল ও কলেজে হলরুমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে “প্লাস্টিক দূষণের প্রভাব ও প্রতিরোধে করণীয়” বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতা এবং উক্ত বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকসহ ডাসকো ফাউন্ডেশনের পরিবেশ প্রকল্পের আত্রাই উপজেলা সমন্বয়কারী আবু হেনা মোহাম্মদ ফিরোজ। অনুষ্ঠান গুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রকল্পের এ্যাডভোকেসী এ্যাসিস্ট্যান্ড গোলাম রাব্বানী। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট এবং অংশগ্রহণকারীদের সকলের জন্য কলম বক্স ও কলম পুরস্কার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন