মান্দায় মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ২ যুবক নিহত ও ৪ যুবক আহত

নওগাঁর মান্দায় বেপরোয়া গতির ৩ মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ২ যুবক নিহত ও ৪ যুবক আহত হয়েছেন।
আজ বুধবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে নওগাঁ রাজশাহী মহাসড়কের সাতবাড়িয়া মিলনের ইটভাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার গনেশপুর গ্রামের এমদাদুল হকের ছেলে ইয়ামিন আলী (২০) এবং জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে তুহিন (২০)। আহতরা হলেন আশিক (২০), সাদিক (২০), তরুণ (২০)ও মনোয়ার (২০)। তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, হতাহতরা সবাই বন্ধু। আড্ডা দেওয়ার জন্য সতীহাট থেকে তিনটি মোটরসাইকেলে তারা ফেরিঘাটে যাচ্ছিলেন। পথে মিলনের ইটভাটা এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আবু রায়হান বলেন অভিযোগ না থাকায় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
