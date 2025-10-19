নওগাঁয় গরুবোঝাই ভটভটি উল্টে দুই ব্যবসায়ী নিহত

নওগাঁর ধামইরহাটে গরুবোঝাই একটি ভটভটি উল্টে দুই ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ৬-৭ জন আহত হয়েছেন।
শনিবার সকালে উপজেলার বিহারীনগর বাইপাস রাস্তায় ডাবল ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন আড়ানগর গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে ভূট্টু (৪৫) এবং একই গ্রামের জয়নুলের ছেলে নূও আলম (৩০)।
শনিবার সকালে গরু নিয়ে ভটভটিতে করে জয়পুরহাটের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ডাবল ব্রিজ এলাকায় একটি মোটরসাইকেল পাশ দিতে গেলে ভটভটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়, যার ফলে ঘটনাস্থলেই দুইজন মারা যান। ভটভটিতে থাকা বাকিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ দুটি উদ্ধার করেন।
ধামইরহাট থানার ওসি ইমাম জাফর জানান, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
মন্তব্যসমূহ (০) কমেন্ট করতে ক্লিক করুন