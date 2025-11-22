দুর্ঘটনা

নওগাঁর আত্রাই ট্রাকচাপায় সেনা সদস্য নিহত

নওগাঁর আত্রাই ট্রাকচাপায় সেনা সদস্য নিহত

নওগাঁর আত্রাইয়ে মাছবাহী ট্রাক ও মোটরসাইকেল সংঘর্ষে বাইজিদ হোসেন নামে এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন।

সোমবার রাত সাড়ে ৭টায় আত্রাই উপজেলার আত্রাই-বান্দাইখারা সড়কের চৌড়বাড়ি গ্রাম এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাইজিদ পাশের নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার দুর্লভপুর গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আত্রাই উপজেলার আহসানগঞ্জ ইউনিয়নের কোনো একটি গ্রাম থেকে ট্রাকে মাছ নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছিল। পথে চৌড়বাড়ি গ্রামের সড়কে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে বাইজিদ হোসেন মারা যান। ঘটনার পর ট্রাক রেখে চালক পালিয়ে যান। দুই মাসের ছুটিতে সেনা সদস্য গ্রামের বাড়িতে আসছিলেন বলে জানা গেছে।

আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনছুর রহমান দুর্ঘটনায় সেনা সদস্য বাইজিদ হোসেন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, “ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015.

