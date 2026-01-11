নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাক- মটরসাইকেল সংঘর্ষে মা-মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

নওগাঁর পত্নীতলায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে খাদিজা খাতুন (২৭) এবং ফাতেমা (৮) নামের মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।
নিহত খাদিজা আকবরপুর ইউনিয়নের উষ্টি গ্রামের কাওসার রহমানের স্ত্রী এবং নিহত ফাতেমা কাওসারের মেয়ে। থানা পুলিশ ও স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে উপজেলার নজিপুর বাসস্ট্যান্ডে গোলচত্বর সংলগ্ন নজিপুর সাপাহার আঞ্চলিক সড়কের বেনারশী পল্লী কাপড়ের দোকানের সামনে একটি খড়ি বোঝায় ট্র্যাক অপরদিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সাথে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী কাওছার তার স্ত্রী খাদিজা ও কন্যাশিশু ফাতেমা ছিটকে পড়ে গেলে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মা ও মেয়ে ঘটনা স্থলে নিহত হয়। পত্নীতলা থানার তদন্ত (ওসি) আবু তালেব ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন তাদের লাশ হাসপাতালে আছে ,ট্রাক জব্দ এবং ট্রাক চালককে আটক করা হয়েছে, মামলা প্রক্রিয়াধীন।
