নওগাঁর আত্রাইয়ে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নওগাঁর আত্রাইয়ে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখার যৌথ আয়োজনে এবং ডাসকো ফাউন্ডেশন অগ্রযাত্রা প্রকল্পের সৌজন্যে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলা চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়কগুলি প্রদক্ষিণ করে পুনরায় উপজেলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র্যালি শেষে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক একটি মহড়া পরিচালনা করা হয়।
এরপর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ তালুকদার। সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, প্রতিটি দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি সকল সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। তিনি দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পূর্ব সতর্কতা অবলম্বনের ওপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. হান্নান, অগ্রযাত্রা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক আহসান হাবিব মল্লিক শাকিব, ইউনিট ম্যানেজার আব্দুল রউফ মিলন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা পি. এম কামরুজ্জামান, পল্লী উন্নয়ন অফিসার তোফাজ্জল হোসেন মীর, ইউপি চেয়ারম্যান মো. মঞ্জুরুল ইসলাম, মো. সম্রাট হোসেন, মামনুর রশিদ, নাজিমুদ্দিন, এ্যাডভোকেসী ফ্যাসিলিটেটর গোলাম রাব্বানী, এফএফ নিলু্ফা খাতুন, মোমিনুল ইসলামসহ প্রকল্পের সিএসও দলের নেত্রীগণ।
