ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জাল জব্দ-জরিমানা

নওগাঁর রাণীনগরের রক্তদহ বিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি সুতিজাল ও ১০০ মিটার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দের পর পুড়িয়ে ধ্বংস করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলা প্রশাসন ও সিনিয়র মৎস্য অফিসের যৌথ উদ্যোগে উপজেলা সদরের রক্তদহ বিলের মুখে ও রতনডারা খালে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন রাণীনগরের ইউএনও মো. রাকিবুল হাসান।
তিনি জানান, রক্তদহ বিল এলাকার রতনডারা খালে বানা দিয়ে এবং বিলের মুখে সুতিজাল ও চায়না দুয়ারি জাল দিয়ে মাছ নিধন করা হচ্ছিল- এমন গোপন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে খাল থেকে বানা উচ্ছেদ করাসহ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের দুটি সুতিজাল ও ১০০ মিটার চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়। এ সময় একব্যক্তিকে সুতিজাল দিয়ে মাছ নিধনের অপরাধে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পরে জব্দ জালগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান ইউএনও।
এ সময় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পলাশ চন্দ্র দেবনাথ, উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. রায়হান আলী উপস্থিত ছিলেন।
