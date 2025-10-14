রাজশাহী

নওগাঁর মান্দায় ব্যক্তিমালিকানার সম্পত্তি জবরদখলের অভিযোগ

নওগাঁর মান্দায় ব্যক্তিমালিকানার সম্পত্তি জবরদখলের অভিযোগ

নওগাঁর মান্দায় ভাড়াটিয়া বাহিনি দিয়ে ব্যক্তিমালিকানার সম্পত্তি জবরদখলের অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের লোকজনের বিরুদ্ধে।

এ সময় বাধা দেওয়ায় ভাড়াটিয়া বাহিনির মারধরে তিন নারী আহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে উপজেলার ভারশোঁ ইউনিয়নের বাঁকাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন সাধনা রানী সাহা (৪৫), আরতি রানী সাহা (৬০) ও বন্দনা রানী সাহা (৩০)। তাদের উদ্ধার করে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী আনন্দ সাহা বলেন, ‘আউশ ধান কেটে নেওয়ার পর জমিগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। জমি হালচাষের উপযোগী হওয়ায় সরিষা রোপণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে আজ সকালে একই গ্রামের কমল চন্দ্র মণ্ডল ও গুপেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে ৫০ থেকে ৬০ জন ভাড়াটিয়া লোকজন আমাদের জমিতে এসে ট্রাক্টর দিয়ে হালচাষ করতে থাকে।’

আরেক ভুক্তভোগী কালিচরন সাহা অভিযোগ করে বলেন, ‘ভাড়াটিয়া বাহিনি দেশিয় অস্ত্র নিয়ে জমিগুলোর চারিদিক ঘিরে নেয়। এসময় ব্যবসায়িক কাজে আমরা বাড়িতে ছিলাম না। এ সুযোগে প্রতিপক্ষের লোকজন ট্রাক্টর দিয়ে জমিতে চাষ দিয়ে সরিষা বুনে দিয়েছে। বাধা দেওয়ায় পরিবারের তিন নারী সদস্যকে পিটিয়ে আহত করা হয়।’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত মিলন কুমার ও কমল মণ্ডলের মোবাইলফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়। মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু রায়হান বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পঠিয়ে পরিস্থিত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ঘটনায় আনন্দ সাহা থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্তব্যসমূহ (০)


এই বিভাগের আরও খবর

নওগাঁর মান্দায় এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

নওগাঁর মান্দায় এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

  • রাজশাহী
  • 5 days ago
নওগাঁর আত্রাইয়ে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

নওগাঁর আত্রাইয়ে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশ...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নওগাঁয় মানববন্ধন

চট্টগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিব...

  • রাজশাহী
  • 1 week ago
মান্দায় দুর্গাপূজায় কৃষকের বিশেষ সম্মাননা, এনসিপির ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

মান্দায় দুর্গাপূজায় কৃষকের বিশেষ সম্মান...

  • রাজশাহী
  • 2 weeks ago
আলোয় ঝলমলে পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজার উৎসবে মাতোয়ারা দোহার, নবাবগঞ্জ ও কেরানীগঞ্জ

আলোয় ঝলমলে পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজার উৎসবে...

  • ঢাকা
  • 2 weeks ago
জামায়াতের ৫-দফা দাবিতে মুন্সীগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জামায়াতের ৫-দফা দাবিতে মুন্সীগঞ্জে বিক্ষ...

  • ঢাকা
  • 3 weeks ago
নওগাঁর মান্দায় রাস্তার পাশ থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

নওগাঁর মান্দায় রাস্তার পাশ থেকে এক নারীর...

  • রাজশাহী
  • 3 weeks ago
কুমিল্লা বারের আয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনাসভা

কুমিল্লা বারের আয়োজনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ...

  • চট্টগ্রাম
  • 4 weeks ago

Lost Password

Bdtype Footer Logo

Chief Editor: Kazi Tahrim Khaddem
House-37, Road-7, Sector-3, Uttara, Dhaka, Bangladesh - 1230
Mobile: +8809696023023, 02-226610042
Information: [email protected]
NewsRoom: [email protected]

bdtype.com magazine is the next generation media

Bdtype.com is one of the popular bangla news portals. It has begun with commitment of fearless, investigative, informative and independent journalism. This online portal has started to provide real time news updates with maximum use of modern technology from 2015. Latest & breaking news of Bangladesh and abroad, entertainment, lifestyle, special reports, politics, economics, culture, education, information technology, health, sports, columns and features are included in it.

Our Newsletter

To stay on top of the server-changing world of business, subscribe now to our newsletters

  • We hate spam as much as you do.
    • DMCA.com Protection Status

    Copyright © 2015-2021 bdtype.com. is The Next Generation Media | Developed By MyHostiT